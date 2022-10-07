Чат-бот по вопросам частичной мобилизации запустили в Москве для работодателей

«Столичные работодатели смогут узнать о порядке действий в случае невозможности вручить повестку работнику по различным причинам, а также о праве руководителя бронировать сотрудников или нанимать временных взамен мобилизованных. Если информации по конкретному вопросу в базе знаний не окажется, сервис предложит ответы на похожие темы», - говорится в сообщении.