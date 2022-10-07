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36 минут назад

Чат-бот по вопросам частичной мобилизации запустили в Москве для работодателей

Агентство «Москва»иещё 2

Правительство Москвы запустило чат-бот в Telegram «Частичная мобилизация в Москве. Организации», с его помощью работодатели смогут задать вопросы о частичной мобилизации сотрудников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Чат-бот по вопросам частичной мобилизации запустили в Москве для работодателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Столичные работодатели смогут узнать о порядке действий в случае невозможности вручить повестку работнику по различным причинам, а также о праве руководителя бронировать сотрудников или нанимать временных взамен мобилизованных. Если информации по конкретному вопросу в базе знаний не окажется, сервис предложит ответы на похожие темы», - говорится в сообщении.

В сложных случаях можно по-прежнему звонить на горячую линию, уточняется в материале.

Ранее власти города уже запустили чат-бот для физлиц @MobilizationmskBot, с помощью которого горожане могут получить ответы на основные вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в столице.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
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