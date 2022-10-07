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19 минут назад

Рабочие профессии стали популярнее

Вечерняя Москва

В Москве растет спрос на обучение рабочим специальностям. Об этом 6 октября сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Рабочие специальности в Москве стали популярнее
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, число студентов, обучающихся на базовой кафедре Московского государственного образовательного комплекса, по сравнению с прошлым годом выросло на 200 человек, достигнув двух тысяч.

— Это связано с возросшим спросом на рабочие специальности со стороны работодателей и выпускников школ. Обучение на базовой кафедре МГОК «Технополис. Кадровый резерв» дает молодым людям возможность совмещать теорию и практические занятия на производствах, расположенных на площадках особой экономической зоны Москвы. Благодаря тесному сотрудничеству на предприятиях в последние годы значительно увеличилось количество стажировок и практик для студентов, — отметил Владислав Овчинский, добавив, что сегодня наибольшей популярностью у ребят пользуются ИТ-направления.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,Михайловский ГОК,
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