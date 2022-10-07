Рабочие специальности в Москве стали популярнее

— Это связано с возросшим спросом на рабочие специальности со стороны работодателей и выпускников школ. Обучение на базовой кафедре МГОК «Технополис. Кадровый резерв» дает молодым людям возможность совмещать теорию и практические занятия на производствах, расположенных на площадках особой экономической зоны Москвы. Благодаря тесному сотрудничеству на предприятиях в последние годы значительно увеличилось количество стажировок и практик для студентов, — отметил Владислав Овчинский, добавив, что сегодня наибольшей популярностью у ребят пользуются ИТ-направления.