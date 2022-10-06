Поезд с улучшенной линейной навигацией вышел на Кольцевую линию метро Москвы

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать пассажирские сервисы для удобства поездок. Сегодня на Кольцевую линию вышел первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией в вагонах. Там отображается время поездки до следующей станции, а также информация о выходах и пересадках - пассажирам станет намного проще ориентироваться в метро", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.