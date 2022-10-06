Поезд с улучшенной линейной навигацией вышел на Кольцевую линию метро Москвы

Первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией начал курсировать по Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом в четверг сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать пассажирские сервисы для удобства поездок. Сегодня на Кольцевую линию вышел первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией в вагонах. Там отображается время поездки до следующей станции, а также информация о выходах и пересадках - пассажирам станет намного проще ориентироваться в метро", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что в ближайшее время улучшенной навигацией будут оснащены все поезда "Москва-2020".