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29 минут назад

Поезд с улучшенной линейной навигацией вышел на Кольцевую линию метро Москвы

ТАСС

Первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией начал курсировать по Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом в четверг сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Поезд с улучшенной линейной навигацией вышел на Кольцевую линию метро Москвы
Фото: ТАССТАСС

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать пассажирские сервисы для удобства поездок. Сегодня на Кольцевую линию вышел первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией в вагонах. Там отображается время поездки до следующей станции, а также информация о выходах и пересадках - пассажирам станет намного проще ориентироваться в метро", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что в ближайшее время улучшенной навигацией будут оснащены все поезда "Москва-2020".

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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