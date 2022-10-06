Для караула у Могилы Неизвестного Солдата сделают новые кабины

Кабины для почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата будут заменены на новые через месяц. Но на время работ военнослужащие Президентского полка продолжат нести вахту у "поста номер один".

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Как сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО), "в период с 5 октября по 5 ноября 2022 года будут выполняться работы по замене сооружения караульной службы и постовых кабин у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду".

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"На время работ никаких изменений в режиме несения службы в почетном карауле не будет", - сказал ТАСС руководитель отдела по связям с прессой и общественностью Денис Симонов. Он уточнил, что также не будут отменяться церемонии у Могилы Неизвестного Солдата. Представитель ФСО добавил, что замена оборудования является плановой и связана со сроком службы конструкций.

История мемориала

Мемориал "Могила Неизвестного Солдата" в Александровском саду у стен Московского Кремля открыт 55 лет назад. Решение о сооружении этого памятника было принято в ноябре 1966 года. Останки воина (без знаков различия и документов) были эксгумированы 2 декабря из братской могилы у бывшей железнодорожной станции Крюково. В декабре 1941 года там шли бои, во время которых соединения 16-й армии Константина Рокоссовского отразили наступление пехотных и танковых соединений вермахта. 3 декабря прах был перевезен в Москву. 8 мая 1967 года на месте захоронения открыт мемориал "Могила Неизвестного Солдата" и зажжен Вечный огонь. Огонь был доставлен с мемориала на Марсовом поле Ленинграда.

Памятник проектировали архитекторы Дмитрий Бурдин, Владимир Климов, Юрий Рабаев и скульптор Николай Томский. В центре размещена площадка из черного отполированного камня лабрадорита, обрамленная плитами из красного гранита. Перед надгробной плитой, в квадратном углублении, установлена бронзовая пятиконечная звезда, в центре которой горит Вечный огонь. Рядом выложена надпись: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен", предложенная писателем Сергеем Михалковым. На надгробной плите установлена бронзовая скульптурная композиция в виде солдатской каски и лавровой ветви, лежащих на боевом знамени.

С 12 декабря 1997 года указом президента Бориса Ельцина у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата был установлен постоянный пост почетного караула ("пост номер один"), перенесенный от Мавзолея Ленина. Караул несут военнослужащие Президентского полка, сменяясь каждый час.