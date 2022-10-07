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37 минут назад

Музей Победы представил мультимедийную выставку «Трагедия народов»

Вечерняя Москваиещё 3

Музей Победы представил новый мультимедийный выставочный проект «Трагедия народов», где россияне могут ознакомиться с экспозицией других музеев. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 7 октября.

Музей Победы представил новую мультимедийную выставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Музей Победы подготовил новый мультимедийный выставочный проект «Трагедия народов». Жители десятков регионов смогут ознакомиться с экспозицией на площадках партнеров музея в рамках Международного проекта «Территория Победы», а также на сайтах культурных учреждений, — говорится в сообщении.

Выставка посвящена памяти советских граждан, пострадавших от нацистской агрессии и оккупационной политики. Всего в экспозиции представлено более 100 раритетов из фондов Музея Победы. Кроме того, на первом этапе пользователи могут увидеть предметы из музеев Санкт-Петербурга, Астраханской, Оренбургской, Смоленской и других областей.

До этого сообщалось, что в дни школьных каникул Музей Победы приглашает ребят от 7 до 13 лет на «Каникулы в Музее Победы. Осень Побед!». Уточняется, что будут организованы две осенние смены, которые начнутся 10 и 29 октября.

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