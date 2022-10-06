Для школьников Москвы создали первую настольную игру о волонтерах

Первая в России настольная игра "Волонтеры в городе", основой для которой стал опыт более восьми лет взаимодействия с добровольцами, создана в Москве. Также разработана программа "Первый шаг" - новаторские методические рекомендации и курсы по добровольчеству для педагогов и школьников, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

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"Программа "Первый шаг", разработанная нами совместно с департаментом образования и науки, по сути, стала первым методическим пособием для учителей и школьников, направленная на развитие добровольчества в школах. Мы выбрали удобный формат курсов, чтобы познакомиться с миром волонтерства мог любой желающий, находясь при этом дома, в метро или на перемене в школе. А благодаря настольной игре "Волонтеры в городе" школьники смогут в игровой форме познакомиться с интересным миром добровольчества и сделать первые шаги в своей волонтерской деятельности", - отметила председатель комитета Екатерина Драгунова.

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"Мосволонтер" и Московский центр "Патриот.Спорт" подготовили методическое пособие для "учителей добра" по организации волонтерского отряда в школе. Сборник включает три главы, которые помогут преподавателям создать добровольческие объединения в школах, проводить командообразование, развивать добровольческую грамотность и прививать любовь к помощи другим. А в игре "Волонтеры в городе" школьники попробуют решить различные волонтерские ситуации и выполнить творческие задания на развитие креативного мышления и коммуникативных навыков.