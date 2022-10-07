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1 час назад

Андрей Бочкарев: С начала года в Москве восстановлены права более 220 обманутых дольщиков

Вечерняя Москваиещё 3

В Москве с начала текущего года за счет ввода корпусов проблемных объектов, а также компенсационным мероприятиям удалось восстановить права 221 пострадавшего гражданина. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

С начала года в Москве восстановили права 221 обманутого дольщика
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— С начала текущего года в городе решены проблемы 221 обманутого дольщика: 156 человек получат ключи от своих квартир благодаря вводу в эксплуатацию корпусов, 65 — благодаря компенсационным мероприятиям, — рассказал он.

Заммэра отметил, что на сегодняшний день в дорожную карту проблемных объектов столицы включено 24 адреса. Строительство 12 домов завершается за счет городского бюджета, в том числе силами Московского фонда защиты прав дольщиков, уточнил он.

Еще пять объектов достраиваются за счет инвесторов, а по семи адресам ведутся компенсационные мероприятия, добавил Андрей Бочкарев.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, общая площадь введенных долгостроев в этом году составила более 200 тысяч квадратных метров.

— С 2011 года решены проблемы 24 501 пострадавшего гражданина, что стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию 230 домов и проведению компенсационных мероприятий, — пояснила она.

Анастасия Пятова подчеркнула, что в 2022 году была решена проблема дольщиков двух корпусов ЖК «Остров Эрин» в Краснопахорском поселении. Также введен в эксплуатацию третий из четырех корпусов жилого комплекса Sky House. Из дорожной карты объекты исключат после ввода в эксплуатацию оставшихся корпусов, констатировала она.

До этого сообщалось, что в поселении Рязановском в ТиНАО ввели в эксплуатацию дом, квартиры в котором получат около 500 обманутых дольщиков.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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