К 20-летию Московского международного дома музыки выпустили «Тройку»

В честь 20-летия Московского международного Дома музыки в столице выпустили лимитированные карты «Тройка» и проездные «Единый». Об этом во пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы Telegram / Дептранс Москвы

Уточняется, что в общей сложности в продажу поступили пять тысяч экземпляров лимитированной карты. Их можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов на следующих станциях: «Площадь Революции», «Арбатская», «Маяковская», «Павелецкая», «Октябрьская», «Парк культуры», «Боровицкая», «Чеховская», «Цветной бульвар», «Охотный ряд», «Таганская», «Кузнецкий мост», «Пушкинская» и «Александровский сад».

В пресс-службе добавили, что 200 тысяч тематических проездных «Единый» доступны для покупки на всех станциях метро.

Кроме того, вместе с ММДМ ведомство объявило о приеме заявок на пятый юбилейный сезон проекта «Музыка в метро», они принимаются до 20 октября, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— Для нас выпуск тематических проездных билетов — это возможность поздравить коллег с важным событием — 20-летием. Желаем одному из крупнейших культурных центров страны и мира — Московскому международному Дому музыки — продолжать объединять людей по всему миру и радовать зрителей новыми концертами и постановками, — сказал руководитель департамента Максим Ликсутов.