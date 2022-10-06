В столице впервые пройдет Московская неделя интерьера и дизайна

Впервые Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в столице с 1 по 6 ноября. В мероприятии примут участие российские и международные производители мебели, отделочных и строительных материалов, а также девелоперы и дизайнерские бюро, сообщили ТАСС в четверг организаторы мероприятия.
"В столице с 1 по 6 ноября пройдет первая Московская неделя интерьера и дизайна. Вход на мероприятие свободный - по предварительной регистрации на официальном сайте. <...> Российский рынок мебели и дизайна сейчас находится в состоянии активных структурных изменений. Новые экономические реалии привели к тому, что сегодня перед индустрией стоят вызовы, связанные с логистикой, закупками импортных комплектующих, оборудования, материалов и фурнитуры, а многие покупатели не могут приобрести привычные товары иностранных компаний", - рассказал собеседник агентства.
По словам президента союза дизайнеров России Виталия Ставицкого, Московская неделя интерьера и дизайна призвана помочь российским производителям, торговым компаниям и дизайнерам заявить о себе и своих продуктах, а также расширить деловые контакты.
"Она пройдет на нескольких городских площадках. Основными станут павильоны № 57 и № 55 на ВДНХ и Цифровое деловое пространство, где компании и дизайнеры смогут бесплатно выставить свою продукцию на готовых стенда", - сказал он.
Организаторы отметили, что гостей ждет шестидневная программа. ВДНХ станет главным выставочным центром и превратится в место притяжения известных производителей, дизайнеров, архитекторов, девелоперов. Там посетители смогут увидеть лучшие решения компаний по широкому спектру направлений: от обустройства квартир, частных домов и придомовых территорий до оснащения офисов и школ. Мероприятие будет сопровождаться неделей скидок у партнеров, поэтому каждый желающий сможет приобрести продукцию российских брендов по привлекательным ценам.
"В рамках деловой программы Московской недели интерьера и дизайна выступят известные дизайнеры и архитекторы, главы ведущих интерьерных бюро, девелоперских компаний и набирающих обороты отечественных брендов. Ведущие эксперты обсудят трансформацию и потенциал отрасли в импортозамещении, восстановление логистических цепочек и новые возможности, которые открывают коллаборации с российскими дизайнерами", - добавил собеседник агентства.