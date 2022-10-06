В столице впервые пройдет Московская неделя интерьера и дизайна

"В столице с 1 по 6 ноября пройдет первая Московская неделя интерьера и дизайна. Вход на мероприятие свободный - по предварительной регистрации на официальном сайте. <...> Российский рынок мебели и дизайна сейчас находится в состоянии активных структурных изменений. Новые экономические реалии привели к тому, что сегодня перед индустрией стоят вызовы, связанные с логистикой, закупками импортных комплектующих, оборудования, материалов и фурнитуры, а многие покупатели не могут приобрести привычные товары иностранных компаний", - рассказал собеседник агентства.