В Москве утвердили проект станции "Суворовская" Кольцевой линии метро

Власти Москвы утвердили проект планировки территории, прилегающей к планируемой к строительству станции "Суворовская" Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Утвердили проект будущей станции "Суворовская" Кольцевой линии метро. Построим ее между станциями "Новослободская" и "Проспект Мира", - написал мэр.

Он уточнил, что с "Суворовской" можно будет перейти на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии.

"У пассажиров салатовой ветки появятся дополнительные варианты поездок по городу. Кроме того, частично разгрузятся перегоны и пересадочные станции внутри Кольцевой линии", - добавил Собянин.

По его словам, "Суворовская" улучшит транспортную доступность спорткомплекса "Олимпийский", который сейчас реконструируют, а также районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща, где проживает больше 200 тыс. москвичей.