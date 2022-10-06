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1 час назад

В Москве утвердили проект станции "Суворовская" Кольцевой линии метро

ТАССиещё 6

Власти Москвы утвердили проект планировки территории, прилегающей к планируемой к строительству станции "Суворовская" Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве утвердили проект станции "Суворовская" Кольцевой линии метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Утвердили проект будущей станции "Суворовская" Кольцевой линии метро. Построим ее между станциями "Новослободская" и "Проспект Мира", - написал мэр.

Он уточнил, что с "Суворовской" можно будет перейти на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии.

"У пассажиров салатовой ветки появятся дополнительные варианты поездок по городу. Кроме того, частично разгрузятся перегоны и пересадочные станции внутри Кольцевой линии", - добавил Собянин.

По его словам, "Суворовская" улучшит транспортную доступность спорткомплекса "Олимпийский", который сейчас реконструируют, а также районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща, где проживает больше 200 тыс. москвичей.

"Рядом со станцией метро будут построены жилой дом по программе реновации, общественно-деловой и торгово-развлекательный центры. Приведем в порядок дороги, включая Олимпийский проспект, Суворовскую площадь, улицы Достоевского, Самотечную, Советской Армии, Селезневскую, Самарскую и Щепкина. Обустроим парковки и современные остановки наземного транспорта", - заключил мэр.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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