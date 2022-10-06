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34 минуты назад

Москвичи на свои деньги установили памятную доску известной балерине

Мослента

Москвичи на свои деньги установили памятную доску известной советской балерине, приме Большого театра Ольге Лепешинской на фасаде дома, в котором она жила. Памятник можно увидеть по адресу 1-я Тверская-Ямская, 36/1, сообщает «Москвич Mag».

Москвичи на свои деньги установили памятную доску известной балерине
Фото: Телеграм-канал «Патриаршие»Телеграм-канал «Патриаршие»

«Я первый раз собирал средства через общественный призыв, но получилось. Прямо-таки народный мемориал. Мы собрали 255 тысяч. И с этой суммой уже обратились в Большой театр, тонко намекая на то, что балерина, которая 30 лет была славой Большого, заслуживает памяти. Нас услышали, и попечительский совет театра выделил недостающую половину», — цитирует «Москвич Mag» жителя дома Сергей Хайкин.

По данным издания, разрешение на установку памятной доски специальная комиссия дала еще в 2016 году. Однако фонд Лепешинской в 2019 году закрылся, и проект остался без финансирования. Поэтому жители дома решили сами собрать средства.

Ольга Лепешинская дебютировала в Большом театре в 1933 году, а завершила карьеру в 1963-м. Лепешинскую считали любимой балериной Сталина, известно, что генсек называл ее «стрекозой». После завершения карьеры Ольга Васильевна долго преподавала, в том числе в разных городах мира, от Рима и Вены до Нью-Йорка и Токио. Скончалась Лепешинская в 2008 году, напоминает «Москвич Mag».

Ранее был назван адрес самого маленького памятника в Москве. Это крошечная 10-сантиметровая улитка, которую «посадили» на крыльцо дома номер восемь в Голиковском переулке, рядом с метро «Третьяковская» и Третьяковской галереей.

Новости Москвы,Сергей Хайкин,Ольга Лепешинская,
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