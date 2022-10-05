В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение актуально 5 и 6 октября. Опасность тумана в столичном регионе сохранится с 21:00 среды до 9:00 четверга.
Ранее синоптики объяснили появление столбов света в небе в некоторых городах России, в том числе в Белгороде и Москве. По их словам, данное природное явление возникает в результате преломления света в кристалликах льда, образовавшихся на большой высоте.