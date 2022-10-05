В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

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«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение актуально 5 и 6 октября. Опасность тумана в столичном регионе сохранится с 21:00 среды до 9:00 четверга.