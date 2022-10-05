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20 минут назад

Анастасия Ракова наградила лучших столичных педагогов в День учителя

Агентство «Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова наградила лучших столичных педагогов в День учителя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе комплекса социального развития города.

В Москве наградили лучших столичных педагогов в День учителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«День учителя - это поистине народный праздник. Все мы доверяем вам самое ценное - наших детей. И верим, что в ваших руках они вырастут хорошими и добрыми людьми, сумеют выбрать верную дорогу в жизни. Вы - лучшие в нашей стране и одни из самых лучших в мире. Это не дежурные слова, которые обычно произносят на праздник. Об этом говорят международные исследования, медали наших школьников на международных и всероссийских олимпиадах, результаты ЕГЭ и успешное поступление выпускников в ведущие вузы. Все это - конечно, ваша огромная заслуга», - приводит пресс-служба слова Раковой.

Вице-мэр также поздравила директора московской школы «Покровский квартал» Павла Терехова с победой на профессиональном конкурсе «Директор года России» и наградила почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы» 13 преподавателей.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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