В Москве наградили лучших столичных педагогов в День учителя

«День учителя - это поистине народный праздник. Все мы доверяем вам самое ценное - наших детей. И верим, что в ваших руках они вырастут хорошими и добрыми людьми, сумеют выбрать верную дорогу в жизни. Вы - лучшие в нашей стране и одни из самых лучших в мире. Это не дежурные слова, которые обычно произносят на праздник. Об этом говорят международные исследования, медали наших школьников на международных и всероссийских олимпиадах, результаты ЕГЭ и успешное поступление выпускников в ведущие вузы. Все это - конечно, ваша огромная заслуга», - приводит пресс-служба слова Раковой.