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38 минут назад

Театр мимики и жеста отметит 60-летие 14 октября концертом "Театральный экспресс"

ТАССиещё 2

Московский театр мимики и жеста - единственный театр в России с глухими и слабослышащими актерами - отметит свой 60-летний юбилей 14 октября праздничным концертом "Театральный экспресс", в ходе которого зрителям расскажут о всех годах существования театра, сообщает в пятницу пресс-служба театра

Театр мимики и жеста отметит 60-летие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это будет спектакль с момента первого выпуска студентов при Щукинском училище в 1962 году. Актеры путем танцевальных, песенных и пластических номеров вспомнят самые интересные гастроли и постановки", - привели в пресс-службе слова директора театра Роберта Фомина.

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За 60 лет в театре было поставлено более 100 спектаклей: классические произведения, работы современных драматургов, пьесы, написанные специально для театра. Одной из самых известных и любимых зрителями стала постановка "Маугли" по произведениям Редьярда Киплинга, много лет не сходившая со сцены. В праздничный вечер на экранах покажут режиссеров, которые в разные годы работали с труппой театра, также зрителям представят попурри из фрагментов спектаклей текущего репертуара.

В последние годы труппа пополнилась выпускниками Российской государственной специализированной академии искусств, были обновлены и восстановлены наиболее удачные спектакли прежних лет, поставлены новые. "В последние годы нас поддерживает Министерство культуры, но это подразумевает и определенные обязательства: на полученные средства мы обязательно должны поставить несколько новых спектаклей в каждом сезоне", - рассказал Фомин. По его словам, это поддерживает коллектив в тонусе.

Кроме того, в планах - создание своего музея. Как надеются в театре, это послужит стимулом для людей с нарушениями слуха как пример преодоления культурной изоляции.

"Замыслов у нас в разы больше, чем требуют упомянутые обязательства. Поэтому мы разрабатываем новые проекты, подаем заявки на различные грантовые конкурсы. Будем продолжать возрожденную в прошлом сезоне традицию праздничных концертов - ко Дню Победы, к 8 марта, к Новому году. Обязательно будем проводить международный фестиваль театрального искусства "Территория жеста" - театр организует его уже пять лет подряд", - отметил директор театра.

О театре

Театр мимики и жеста был создан в 1962 году по инициативе руководства Всероссийского общества глухих. Основу труппы составили выпускники специализированной студии при Высшем театральном училище им. Щукина. С 1967 года театр работает в специально оборудованном помещении со зрительным залом на 500 мест в Измайлово в Москве. Коллектив много гастролировал по стране и миру, побывал в Болгарии, Югославии, Чехословакии, Японии и других странах.

Большинство спектаклей идет на жестовом языке, при этом речь артистов и песенные номера дублируются актерами-дикторами. Мастерство актеров, мимика вкупе с профессиональным озвучиванием делают постановки доступным как для слышащих, так и для неслышащих зрителей.

Новости Москвы,Роберт Фомин,
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