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1 час назад

В центр поддержки семей мобилизованных в Москве за четыре дня обратились 62 человека

ТАСС

Уже 62 человека обратились в центр поддержки семей мобилизованных граждан в Москве за четыре дня, специалисты стараются разбираться с каждым вопросом в индивидуальном порядке. Об этом журналистам в среду сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В центр поддержки семей мобилизованных в Москве обратились больше 60 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мэр сегодня подписал указ, которым утверждаются четкие меры поддержки семей мобилизованных москвичей. Их перечень мы сформировали, проанализировав работу центра на протяжении четырех дней. За это время к нам обратились уже 62 человека. Мы индивидуально разбираем каждый вопрос и стараемся максимально оперативно решить проблему, с которой к нам обращаются", - сказала Ракова.

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Она уточнила, что много запросов связано с устройством ребенка в ясли, детсад или школу рядом с домом - таких уже 13. Власти стремятся к тому, чтобы эти вопросы решались фактически за день. Столько же запросов в центре получили на помощь в трудоустройстве: многие женщины уже знают даты первых собеседований, часть уже записаны на курсы переобучения, чтобы обрести более востребованную профессию или освежить навыки.

По словам заммэра, часто родные мобилизованных приходят с запросом на юридическую поддержку, специалисты проводят консультации прямо в день обращения. Обращаются и по вопросам материальной поддержки, за помощью с задолженностью по ЖКХ или в банке, за психологической помощью. Также семьи обращаются по вопросам оформления доверенностей, за бесплатной продленкой для детей, за надомным обслуживанием для пожилых родственников. Продолжает работу и горячая линия для родных мобилизованных, операторы уже обработали почти 200 звонков.

"Мы стараемся помочь всем максимально адресно, решая каждую проблему индивидуально", - подчеркнула Ракова.

Чтобы получить помощь, нужно лично обратиться в центр поддержки семей мобилизованных на базе центра "Моя карьера" по адресу: ул. Сергия Радонежского, 1с1. Центр работает без выходных с 9:00 до 20:00. Для межведомственного взаимодействия в проекте задействованы сотрудники учреждений департамента труда и социальной защиты, департамента образования и науки, департамента здравоохранения города Москвы, а также сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Также родственники мобилизованных могут обратиться по единому телефону горячей линии департамента труда и социальной защиты населения города Москвы +7 (495) 870-44-44. По нему свяжут со специалистами центра поддержки семей мобилизованных жителей столицы.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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