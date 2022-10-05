В центр поддержки семей мобилизованных в Москве обратились больше 60 человек

Уже 62 человека обратились в центр поддержки семей мобилизованных граждан в Москве за четыре дня, специалисты стараются разбираться с каждым вопросом в индивидуальном порядке. Об этом журналистам в среду сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Мэр сегодня подписал указ, которым утверждаются четкие меры поддержки семей мобилизованных москвичей. Их перечень мы сформировали, проанализировав работу центра на протяжении четырех дней. За это время к нам обратились уже 62 человека. Мы индивидуально разбираем каждый вопрос и стараемся максимально оперативно решить проблему, с которой к нам обращаются", - сказала Ракова.

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Она уточнила, что много запросов связано с устройством ребенка в ясли, детсад или школу рядом с домом - таких уже 13. Власти стремятся к тому, чтобы эти вопросы решались фактически за день. Столько же запросов в центре получили на помощь в трудоустройстве: многие женщины уже знают даты первых собеседований, часть уже записаны на курсы переобучения, чтобы обрести более востребованную профессию или освежить навыки.

По словам заммэра, часто родные мобилизованных приходят с запросом на юридическую поддержку, специалисты проводят консультации прямо в день обращения. Обращаются и по вопросам материальной поддержки, за помощью с задолженностью по ЖКХ или в банке, за психологической помощью. Также семьи обращаются по вопросам оформления доверенностей, за бесплатной продленкой для детей, за надомным обслуживанием для пожилых родственников. Продолжает работу и горячая линия для родных мобилизованных, операторы уже обработали почти 200 звонков.

"Мы стараемся помочь всем максимально адресно, решая каждую проблему индивидуально", - подчеркнула Ракова.