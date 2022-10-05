В центр поддержки семей мобилизованных в Москве обратились больше 60 человек

Уже 62 человека обратились в центр поддержки семей мобилизованных граждан в Москве за четыре дня, специалисты стараются разбираться с каждым вопросом в индивидуальном порядке. Об этом журналистам в среду сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мэр сегодня подписал указ, которым утверждаются четкие меры поддержки семей мобилизованных москвичей. Их перечень мы сформировали, проанализировав работу центра на протяжении четырех дней. За это время к нам обратились уже 62 человека. Мы индивидуально разбираем каждый вопрос и стараемся максимально оперативно решить проблему, с которой к нам обращаются", - сказала Ракова.
Она уточнила, что много запросов связано с устройством ребенка в ясли, детсад или школу рядом с домом - таких уже 13. Власти стремятся к тому, чтобы эти вопросы решались фактически за день. Столько же запросов в центре получили на помощь в трудоустройстве: многие женщины уже знают даты первых собеседований, часть уже записаны на курсы переобучения, чтобы обрести более востребованную профессию или освежить навыки.
По словам заммэра, часто родные мобилизованных приходят с запросом на юридическую поддержку, специалисты проводят консультации прямо в день обращения. Обращаются и по вопросам материальной поддержки, за помощью с задолженностью по ЖКХ или в банке, за психологической помощью. Также семьи обращаются по вопросам оформления доверенностей, за бесплатной продленкой для детей, за надомным обслуживанием для пожилых родственников. Продолжает работу и горячая линия для родных мобилизованных, операторы уже обработали почти 200 звонков.
"Мы стараемся помочь всем максимально адресно, решая каждую проблему индивидуально", - подчеркнула Ракова.
Чтобы получить помощь, нужно лично обратиться в центр поддержки семей мобилизованных на базе центра "Моя карьера" по адресу: ул. Сергия Радонежского, 1с1. Центр работает без выходных с 9:00 до 20:00. Для межведомственного взаимодействия в проекте задействованы сотрудники учреждений департамента труда и социальной защиты, департамента образования и науки, департамента здравоохранения города Москвы, а также сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Также родственники мобилизованных могут обратиться по единому телефону горячей линии департамента труда и социальной защиты населения города Москвы +7 (495) 870-44-44. По нему свяжут со специалистами центра поддержки семей мобилизованных жителей столицы.