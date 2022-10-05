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50 минут назад

Собянин поздравил московских учителей с профессиональным праздником

ТАССиещё 1

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду поздравил с профессиональным праздником учителей, отметил их вклад в воспитание и образование новых поколений горожан.

"Я тут задумался: когда мы говорим о том, что через вас [учителей] проходят будущие поколения, мы думаем, что это когда-то будет, через долгое время, но вот за последние 10 лет через московские школы прошло и выпустилось около 1 млн москвичей, а за 20 лет - 2 млн. Преподаватели, учителя, кто работает сегодня, уже создали новое поколение москвичей. <...> То есть, когда мы говорим, что от вас зависит будущее, то имеем ввиду, что вы уже творцы этого будущего", - сказал Собянин во время общения с учителями новой школы на улице Цандера в Останкинском районе.

Мэр города отметил, что от школьного обучения и воспитания зависит "на сколько наша страна сильна и самостоятельна".

"От имени родителей москвичей, от имени бабушек, дедушек тех молодых людей, которые приходят к вам каждый день, <...> с праздником!" - сказал Собянин.

Он также отметил качество московских школ, которые являются одними из лучших "не только в стране, но и в мире".

Школу на 550 мест на улице Цандера начали строить в январе 2020 года. Первых учеников она приняла 1 сентября 2022 года. В четырехэтажном здании, построенном по индивидуальному проекту, обучаются ученики 8-11-х классов школы № 1518. В текущем учебном году в детских садах и школах Москвы обучается свыше 1,6 млн детей. Из них 1,08 млн - учатся в школах. Первых учеников 1 сентября в Москве приняли 29 новых учебных заведений.

5 октября в России отмечают День учителя.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,
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