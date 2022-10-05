Собянин поздравил московских учителей с профессиональным праздником

"Я тут задумался: когда мы говорим о том, что через вас [учителей] проходят будущие поколения, мы думаем, что это когда-то будет, через долгое время, но вот за последние 10 лет через московские школы прошло и выпустилось около 1 млн москвичей, а за 20 лет - 2 млн. Преподаватели, учителя, кто работает сегодня, уже создали новое поколение москвичей. <...> То есть, когда мы говорим, что от вас зависит будущее, то имеем ввиду, что вы уже творцы этого будущего", - сказал Собянин во время общения с учителями новой школы на улице Цандера в Останкинском районе.