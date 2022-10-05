Собянин присвоил скверу у Пушкинского музея имя Ирины Антоновой

В память о многолетнем труде директора и президента Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирины Антоновой безымянный сквер перед главным входом в музей со стороны улицы Волхонки получил название сквер Антоновой. Соответствующее постановление в среду, 5 октября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Ирина Александровна Антонова занимала пост директора Музея имени А. С. Пушкина в течение 52 лет — с 1961 по 2013 год. После этого она являлась президентом музея. Антонова скончалась 30 ноября 2020 года в Москве, передает официальный сайт мэра Москвы.

Прошлой весной в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открыли мемориальную доску, посвященную Ирине Антоновой. На торжественной церемонии присутствовали заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова. Мемориальную доску установили в пространстве внутренней колоннады главного здания музея.