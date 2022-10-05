В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
31 минуту назад

Собянин присвоил скверу у Пушкинского музея имя Ирины Антоновой

Вечерняя Москваиещё 8

В память о многолетнем труде директора и президента Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирины Антоновой безымянный сквер перед главным входом в музей со стороны улицы Волхонки получил название сквер Антоновой. Соответствующее постановление в среду, 5 октября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин присвоил скверу у Пушкинского музея имя Ирины Антоновой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ирина Александровна Антонова занимала пост директора Музея имени А. С. Пушкина в течение 52 лет — с 1961 по 2013 год. После этого она являлась президентом музея. Антонова скончалась 30 ноября 2020 года в Москве, передает официальный сайт мэра Москвы.

Прошлой весной в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открыли мемориальную доску, посвященную Ирине Антоновой. На торжественной церемонии присутствовали заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова. Мемориальную доску установили в пространстве внутренней колоннады главного здания музея.

Ирина Антонова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награждена двумя Государственными премиями Российской Федерации.

Новости Москвы,Ирина Антонова,Ольга Любимова,Татьяна Голикова,Сергей Собянин,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители