«Победа» запустит рейсы Москва — Минск с 28 октября

Лоукостер "Победа" запустит ежедневные рейсы из Москвы в Минск с 28 октября, говорится в сообщении компании.
"Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на новый регулярный рейс Москва - Минск. Полеты по этому маршруту начнутся 28 октября 2022 года и будут выполняться из московского аэропорта Внуково ежедневно", - отмечается в сообщении.
Минск - единственное международное направление "Победы" на данный момент. Сейчас компания летает в Минск из Санкт-Петербурга три раза в неделю.