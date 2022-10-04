«Победа» запустит рейсы Москва — Минск с 28 октября

"Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на новый регулярный рейс Москва - Минск. Полеты по этому маршруту начнутся 28 октября 2022 года и будут выполняться из московского аэропорта Внуково ежедневно", - отмечается в сообщении.