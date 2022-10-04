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4 часа назад

Лоукостер "Победа" запустит рейсы из Москвы в Минск с 28 октября

ТАССиещё 5

Лоукостер "Победа" запустит ежедневные рейсы из Москвы в Минск с 28 октября, говорится в сообщении компании.

«Победа» запустит рейсы Москва — Минск с 28 октября
Фото: ТАССТАСС

"Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на новый регулярный рейс Москва - Минск. Полеты по этому маршруту начнутся 28 октября 2022 года и будут выполняться из московского аэропорта Внуково ежедневно", - отмечается в сообщении.

Минск - единственное международное направление "Победы" на данный момент. Сейчас компания летает в Минск из Санкт-Петербурга три раза в неделю.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэрофлот,
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