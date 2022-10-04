Ветераны получат единовременную матпомощь к годовщине битвы под Москвой

Почти 3 тыс. ветеранов получат единовременную материальную помощь в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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"Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение на заседании президиума правительства Москвы подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Единовременную материальную помощь получат: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы (награжденные медалью "За оборону Москвы"; участники строительства оборонительных рубежей под Москвой; работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве в период с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года).