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1 час назад

Названы самые востребованные профессии в Москве через пять лет

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Наиболее востребованные через пять лет в Москве профессии назвала изданию Life ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом в агентстве «Смарт персонал» Екатерина Илларионова. По ее словам, будет расти спрос на высококвалифицированных рабочих с навыками программирования станков, анализа данных, отличным знанием различных стандартов и норм качества.

Названы самые востребованные профессии в Москве через пять лет
Фото: UnsplashUnsplash

«Возникнут новые профессии, связанные с экологией и бережливым отношением к ресурсам. К сожалению, скорость развития экологических проблем опережает развитие экологической грамотности и осознанного потребления среди населения, что, скорее всего, приведёт к постепенному усилению контроля государства в этой сфере. И Москва, как большой мегаполис, тоже столкнётся с этим вызовом», — продолжила Илларионова.

Высокий спрос будет и на специалистов, владеющих сразу двумя областями знаний. Например, инженеров для медицины или специалистов по лингвистическому анализу для разработки IT-решений. Востребованными также останутся профессии специалистов по ремонту, парикмахеров, бариста, пекарей и всех тех, кто обеспечивает комфортную жизнь в городе, дала прогноз собеседница издания.

Кроме того, в столицу все также будут приезжать трудовые мигранты, что в результате повысит спрос на специалистов по обучению русскому языку как иностранному — как для детей, так и для взрослых, отметила консультант.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые в ближайшие годы профессии.

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