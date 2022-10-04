В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
1 час назад

В Москве появится Ассоциация клубов долголетия

ТАССиещё 2

Московская ассоциация клубов долголетия появится в столице. Это поможет участникам центров московского долголетия обмениваться опытом, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В Москве появится Ассоциация клубов долголетия
Фото: риа новостириа новости

"Мы обсудили перспективы развития проекта с самими москвичами старшего поколения - лидерами самоорганизованных клубов и пришли к выводу, что центрам московского долголетия нужна своя организация - Московская ассоциация клубов долголетия", - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, Ракова назвала центры московского долголетия особыми пространствами, где горожане старшего возраста не просто участвуют в активностях, которые приготовил для них город, но и сами занимаются их организацией. Такие центры стали появляться в Москве в 2019 году, и на сегодняшний день их насчитывается 52 по всему городу. Планируется, что к концу года их будет 71. Самоорганизованных клубов по интересам насчитывается около двух тысяч, из них 961 посвящен здоровому образу жизни.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители