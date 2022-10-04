В Москве появится Ассоциация клубов долголетия

Московская ассоциация клубов долголетия появится в столице. Это поможет участникам центров московского долголетия обмениваться опытом, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Мы обсудили перспективы развития проекта с самими москвичами старшего поколения - лидерами самоорганизованных клубов и пришли к выводу, что центрам московского долголетия нужна своя организация - Московская ассоциация клубов долголетия", - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.
Кроме того, Ракова назвала центры московского долголетия особыми пространствами, где горожане старшего возраста не просто участвуют в активностях, которые приготовил для них город, но и сами занимаются их организацией. Такие центры стали появляться в Москве в 2019 году, и на сегодняшний день их насчитывается 52 по всему городу. Планируется, что к концу года их будет 71. Самоорганизованных клубов по интересам насчитывается около двух тысяч, из них 961 посвящен здоровому образу жизни.