В Москве появится Ассоциация клубов долголетия

Кроме того, Ракова назвала центры московского долголетия особыми пространствами, где горожане старшего возраста не просто участвуют в активностях, которые приготовил для них город, но и сами занимаются их организацией. Такие центры стали появляться в Москве в 2019 году, и на сегодняшний день их насчитывается 52 по всему городу. Планируется, что к концу года их будет 71. Самоорганизованных клубов по интересам насчитывается около двух тысяч, из них 961 посвящен здоровому образу жизни.