Известный художник обрисовал цветовую гамму послевоенной Москвы

«После войны в 1949 году я видел Москву вообще абсолютно пустой. Было мало людей, везде висели знамена, проходили митинги. Мне даже кажется, и небо было другое — не было солнца. Одна американка, когда приехала в Москву, сказала: “Я поняла, что все люди одинаково одеты”. Не было ни одного человека в красном или в желтом», — сказал Юрлов.