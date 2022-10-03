В Москве завершился сезон бахчевых развалов

Бахчевые развалы завершили работу в Москве . Каждая точка за два месяца продала в среднем 12 тонн арбузов и 1,8 тонны дынь, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"Средний оборот одного объекта за день торговли: арбузы 200-250 кг, дыни 30-50 кг. Средний оборот одного объекта за период торговли (два месяца): арбузы 12-15 т, дыни 1,8-3 т", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сезон размещения уличных бахчевых развалов на территории города завершился 1 октября. Всего в столице работал с августа 131 бахчевой развал, также бахчевые культуры продавались с 83 лотков "Овощи-фрукты" при стационарных магазинах. Общее количество точек превысило 200. Ключевыми регионами поставки бахчевых культур на столичные прилавки в этом году были Краснодар, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Дагестан.