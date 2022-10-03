Сады для детей мобилизованных москвичей сможет оплатить город

"Вплоть до платы за детские сады - мы все это возьмем на себя, сделаем бесплатно. За счет города оплатим дополнительное питание, дополнительное нахождение в школе, продленку, кружки и так далее. Весь этот блок по заявлениям - если есть такая необходимость, мы все это сделаем", - сказал Собянин при общении с семьями мобилизованных в специализированном центре для оказания им поддержки.