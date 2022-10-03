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53 минуты назад

Собянин: сады для детей мобилизованных москвичей может оплатить город по заявке семьи

ТАСС

Расходы на посещение детьми мобилизованных граждан детских садов, кружков, групп продленного дня в школах столица может "взять на себя" при такой потребности и получении соответствующего заявления. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Собянин.

Сады для детей мобилизованных москвичей сможет оплатить город
Фото: риа новостириа новости

"Вплоть до платы за детские сады - мы все это возьмем на себя, сделаем бесплатно. За счет города оплатим дополнительное питание, дополнительное нахождение в школе, продленку, кружки и так далее. Весь этот блок по заявлениям - если есть такая необходимость, мы все это сделаем", - сказал Собянин при общении с семьями мобилизованных в специализированном центре для оказания им поддержки.

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