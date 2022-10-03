Собянин заявил, что власти Москвы позаботятся о семьях мобилизованных

Власти Москвы позаботятся о семьях мобилизованных граждан во время специальной военной операции и после ее окончания. Об этом сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Семьи военнослужащих, которые сегодня мобилизованы, должны знать, и сами военнослужащие должны знать, что Москва будет заботиться о них на всем протяжении специальной военной операции и после нее. Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье и каждой супруге, родителям, детям [мобилизованных]. Для этого, помимо прихода сюда, можно обращаться по телефонам в call-центр, который создан здесь", - сказал Собянин.
Специализированный центр поддержки семей мобилизованных москвичей открыли в центре занятости "Моя карьера" на ул. Сергия Радонежского 1 октября. Там оказывают помощь в устройстве ребенка в детсад или школу, получении соцподдержки, работы, бесплатной юридической консультации, организации ухода за пожилыми людьми. С центром можно связаться по телефону: +7 (495) 870-44-44.