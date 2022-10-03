Собянин заявил, что власти Москвы позаботятся о семьях мобилизованных

"Семьи военнослужащих, которые сегодня мобилизованы, должны знать, и сами военнослужащие должны знать, что Москва будет заботиться о них на всем протяжении специальной военной операции и после нее. Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье и каждой супруге, родителям, детям [мобилизованных]. Для этого, помимо прихода сюда, можно обращаться по телефонам в call-центр, который создан здесь", - сказал Собянин.