В Москве состоится премьера шоу «Морская симфония»

8 октября в «Москвариуме» на ВДНХ состоится премьера нового шоу «Морская симфония». Представление сочетает в себе классическую музыку и выступления морских животных.

Уникальное представление «Морская симфония» — это самая смелая задумка творческого коллектива «Москвариума». Никому до сих пор не удавалось совместить в одном шоу живой симфонический оркестр из 32 профессиональных музыкантов, исполняющих легендарное произведение Антонио Вивальди «Времена года», захватывающие дух выступления косаток, дельфинов и ластоногих, а также самые современные визуальные эффекты.

Как и в классическом произведении Вивальди, шоу состоит из четырех историй: «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима». В каждой из них отразится связь природы и человека, а зрительный зал будет наполняться соответствующими временами года эффектами: летающими бабочками, дождем, туманом, осенними листьями, снегом и разнообразными ароматами. Зрителя увидят танцующие фонтаны, номера воздушных гимнастов и парящих над водной чашей музыкантов с инструментами.