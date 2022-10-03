Общегородской сети Wi-Fi в Москве исполнилось девять лет

Московской общегородской сети вайфай исполняется девять лет. Она помогает жителям и гостям столицы общаться, учиться, работать или строить маршруты во время прогулок. Только с начала этого года к ней подключились свыше 62 миллионов раз, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Фото: Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

«За годы развития городская сеть вайфай в Москве стала одной из крупнейших в мире. Сейчас она насчитывает больше 24 тысяч точек доступа. При этом покрытие постоянно расширяется. Беспроводной интернет работает на многих улицах в пределах Садового и даже Третьего транспортного кольца, а еще почти в тысяче различных объектов и учреждений — от библиотек и парков до студенческих общежитий», — рассказала Наталья Сергунина.

Она отметила, что в 2022 году в столице появилось около 800 новых точек доступа, а объем трафика превысил восемь петабайт (восемь миллионов гигабайт). Городской вайфай начал работать на всей центральной части ВДНХ — от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток». Также в этом году к сети подключили семь парков, 10 театров и 42 других учреждения культуры и спорта.

Посмотреть, где поблизости есть точка доступа к вайфаю, можно на интерактивной карте на портале mos.ru. При этом, как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, беспроводная сеть функционирует бесшовно: пользователь может перемещаться и подключаться к ней в разных частях города без повторной авторизации в течение дня.