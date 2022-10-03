Специалисты рассказали, когда в Москве утихнут дожди

"Утихать дожди будут постепенно, но можно рассчитывать на то, что уже ночью дождь будет только временами. Он будет и прекращаться время от времени и завтра практически целый день, но тоже с перерывами. И только можно рассчитывать, что к среде уже будут какие-то прояснения в облаках и можно говорить о том, что циклон существенно ослабел. Далее и практически до конца недели погода будет без осадков, исключение есть в конце недели с четверга на пятницу, и с субботы на воскресенье кратковременные дожди во время прохождения фронта, но они, на мой взгляд, останутся незамеченными", - сказал он.