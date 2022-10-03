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1 час назад

В "Фобосе" сообщили, что дожди в Москве утихнут к 5 октября

ТАСС

Дожди в Москве будут утихать постепенно, существенно циклон ослабеет к среде. Далее до конца недели погода в столице ожидается практически без осадков, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Специалисты рассказали, когда в Москве утихнут дожди
Фото: риа новостириа новости

"Утихать дожди будут постепенно, но можно рассчитывать на то, что уже ночью дождь будет только временами. Он будет и прекращаться время от времени и завтра практически целый день, но тоже с перерывами. И только можно рассчитывать, что к среде уже будут какие-то прояснения в облаках и можно говорить о том, что циклон существенно ослабел. Далее и практически до конца недели погода будет без осадков, исключение есть в конце недели с четверга на пятницу, и с субботы на воскресенье кратковременные дожди во время прохождения фронта, но они, на мой взгляд, останутся незамеченными", - сказал он.

В понедельник, по словам Синенкова, в Москве ожидается облачная погода и дождь, максимальная температура будет на уровне 13-15 градусов, в области - 11-16 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый, атмосферное давление будет повышаться и составит к вечеру 736 мм ртутного столба, отметил синоптик.

"Погода в конце недели в столичном регионе будет прекрасной: временами солнце и температура в дневные часы до 14,15, а где-то до 16 градусов", - рассказал он.

Новости Москвы,Александр Синенков,
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