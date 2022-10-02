Собянин рассказал о применении цифровых медкарт

Сергей Собянин рассказал о переводе всех детских поликлиник Москвы на применение цифровых медицинских карт. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин" телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Все детские поликлиники Москвы сейчас используют в своей работе только электронные медицинские карты. Будем расширять этот опыт и на поликлиники для взрослых", – заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что родители и врачи любого городского медучреждения могут получить онлайн-доступ к карте ребенка через оформление по полису ОМС на портале mos.ru. Такое право также есть у подростков старше 15 лет.

Мэр Москвы добавил, что бумажные документы планируется хранить в роботизированном кластере Главархива. При этом освободившиеся архивные помещения в поликлиниках переделают под комнаты обучения врачей.

Сергей Собянин напомнил, что цифровизация системы здравоохранения продолжается уже десять лет. За счет единой цифровой платформы осуществляется индивидуальное ведение каждого пациента.