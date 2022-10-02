Реконструкцию развязки МКАД на юго‑востоке Москвы завершат к концу 2023 года

Строители завершат реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней к третьему кварталу 2023 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на сайте столичного градоначальника.

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Андрей Бочкарев подчеркнул, что так называемый «клевер» на юго-востоке столицы устарел и плохо справляется с возросшим потоком автомобилей. Вместо него построят современную многоуровневую развязку с направленными съездами.

Заммэра уточнил, что кроме того, реконструкции подвергнется участок МКАД от Бесединского до Косинского шоссе.

По его оценке, реализация проекта существенно увеличит пропускную способность юго-восточного участка МКАД, улучшится транспортное обслуживание более чем 700 тыс. жителей Капотни, Люблина, Марьина, Орехово-Борисова Южного, а также подмосковных городов Дзержинского и Котельники.