Москвичей предупредили о падении атмосферного давления

О падении атмосферного давления на следующей неделе москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В воскресенье, 2 октября, синоптик рассказал «Вечерней Москве», что в первую неделю месяца погода будет достаточно комфортной, однако атмосферное давление вырастет лишь к концу рабочей недели.
«Ближе к четвергу, 6 октября, вместе с ростом атмосферного давления облака начнут рассеиваться, дожди прекратятся, температурный фон не превысит плюс 10–12 градусов», — сказал специалист.
Ранее подобие бабьего лета анонсировал москвичам руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что потепление придет в столицу на несколько дней.