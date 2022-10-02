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1 час назад

Прогноз погоды: синоптик предупредил москвичей о падении атмосферного давления

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О падении атмосферного давления на следующей неделе москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В воскресенье, 2 октября, синоптик рассказал «Вечерней Москве», что в первую неделю месяца погода будет достаточно комфортной, однако атмосферное давление вырастет лишь к концу рабочей недели.

Москвичей предупредили о падении атмосферного давления
Фото: Misha Yurov / UnsplashMisha Yurov / Unsplash

«Ближе к четвергу, 6 октября, вместе с ростом атмосферного давления облака начнут рассеиваться, дожди прекратятся, температурный фон не превысит плюс 10–12 градусов», — сказал специалист.

Ранее подобие бабьего лета анонсировал москвичам руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что потепление придет в столицу на несколько дней.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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