Москвичей предупредили о падении атмосферного давления

О падении атмосферного давления на следующей неделе москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В воскресенье, 2 октября, синоптик рассказал «Вечерней Москве», что в первую неделю месяца погода будет достаточно комфортной, однако атмосферное давление вырастет лишь к концу рабочей недели.