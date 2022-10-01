Назван самый «киношный» московский район в 30-е годы

«К нашему шестиэтажному дому примыкал семиэтажный, Министерства авиационной промышленности, там проспект Сахарова, который еще тогда не был проспектом Сахарова, но в 1930-е годы был уже обустроен как будущий проспект. По нему еще не было никакого движения, но его уже снимали во всех фильмах как имитацию большой городской улицы», — рассказал он.