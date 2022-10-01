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1 час назад

Назван самый «киношный» московский район в 30-е годы

Мослентаиещё 1

Самый «киношный» район Москвы в 1930-е года назвал в разговоре с «Москвич Mag» советский и российский архитектор, проектировщик ряда наземных и подземных объектов Московского метрополитена Александр Вигдоров. По его словам, это были территории современного проспекта Сахарова.

Назван самый «киношный» московский район в 30-е годы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К нашему шестиэтажному дому примыкал семиэтажный, Министерства авиационной промышленности, там проспект Сахарова, который еще тогда не был проспектом Сахарова, но в 1930-е годы был уже обустроен как будущий проспект. По нему еще не было никакого движения, но его уже снимали во всех фильмах как имитацию большой городской улицы», — рассказал он.

По словам собеседника издания, эти места можно увидеть в картинах «Застава Ильича» и «Железный занавес» кинорежиссера Саввы Кулиша. В детстве Вигдоров с приятелями называли будущий проспект Сахарова «аркоматом».

«Мы сами не понимали, откуда взялось это слово, а потому что там были наркоматы. А для нас это слово преобразовалось в "аркомат", потому что туда можно было попасть через арку. Такая детская этимология», — поделился архитектор.

Ранее известный российский актер Федор Лавров назвал самые «удручающие» московские районы.

Новости Москвы,Александр Вигдоров,Савва Кулиш,Федор Лавров,
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