Назван самый «киношный» московский район в 30-е годы

Самый «киношный» район Москвы в 1930-е года назвал в разговоре с «Москвич Mag» советский и российский архитектор, проектировщик ряда наземных и подземных объектов Московского метрополитена Александр Вигдоров. По его словам, это были территории современного проспекта Сахарова.
«К нашему шестиэтажному дому примыкал семиэтажный, Министерства авиационной промышленности, там проспект Сахарова, который еще тогда не был проспектом Сахарова, но в 1930-е годы был уже обустроен как будущий проспект. По нему еще не было никакого движения, но его уже снимали во всех фильмах как имитацию большой городской улицы», — рассказал он.
По словам собеседника издания, эти места можно увидеть в картинах «Застава Ильича» и «Железный занавес» кинорежиссера Саввы Кулиша. В детстве Вигдоров с приятелями называли будущий проспект Сахарова «аркоматом».
«Мы сами не понимали, откуда взялось это слово, а потому что там были наркоматы. А для нас это слово преобразовалось в "аркомат", потому что туда можно было попасть через арку. Такая детская этимология», — поделился архитектор.
Ранее известный российский актер Федор Лавров назвал самые «удручающие» московские районы.