Ограничения движения в центре Москвы начали снимать

В центре Москвы начали постепенно снимать ограничения на движение транспорта, введенные ранее на 30 сентября. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Постепенно снимаются перекрытия - движение открыто по Котельнической, Гончарной набережным, ул. Пятницкая, ул. Большая Ордынка, с Новой площади в сторону Москворецкой набережной», - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что 30 сентября на центральных улицах и набережных Москвы перекроют движение. На Красной площади организован митинг-концерт «Выбор людей. Вместе навсегда».