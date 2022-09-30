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48 минут назад

Ограничения движения в центре Москвы начали постепенно снимать

Агентство «Москва»

В центре Москвы начали постепенно снимать ограничения на движение транспорта, введенные ранее на 30 сентября. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ограничения движения в центре Москвы начали снимать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Постепенно снимаются перекрытия - движение открыто по Котельнической, Гончарной набережным, ул. Пятницкая, ул. Большая Ордынка, с Новой площади в сторону Москворецкой набережной», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что 30 сентября на центральных улицах и набережных Москвы перекроют движение. На Красной площади организован митинг-концерт «Выбор людей. Вместе навсегда».

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