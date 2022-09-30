Фестиваль «Золотая черепаха» откроется в Москве 15 октября

Это крупнейший образовательный, эколого-научный проект, дающий возможность школьникам, студентам, москвичам узнать о красоте мира дикой природы.

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Департамент природопользования и охраны окружающей среды

XVI Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» www.wnfest.ru является крупнейшим эколого-просветительским проектом, который за 16 лет работы объединил более 30 тысяч фотографов из 152 стран мира. Его посетителей ждут фотографии, мультимедийные технологии, элементы виртуальной реальности, а также яркие инсталляции.

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В рамках фестиваля в выставочных залах Союза художников России будет представлено 425 работ – финалистов творческого конкурса, в том числе звезд мировой фотографии. Участие в нем приняли 4252 автора из 111 стран. Героями ярких снимков стали гиппопотамы, купающиеся в соленом озере в Южной Африки, заяц-беляк и лиса, которых удалось запечатлеть на фоне зимнего пейзажа, манул, будто позировавший фотографу и другие животные.

Кроме классической экспозиции впервые будут использованы мультимедийные технологии, элементы виртуальной реальности, современные цифровые интерактивные решения и инсталляции, которые познакомят посетителей с таинственным миром дикой природы.

Отдельный зал экспозиции посвящен дикой природе Москвы, в котором посетители смогут увидеть биоразнообразие мегаполиса, выразительные образы дикой природы столицы: редких животных, растений, птиц.

Также запланированы кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи с известными фотографами дикой природы, путешественниками, представителями заповедников и национальных парков России. Посетители смогут познакомиться и с основами экологического поведения, стать участниками лекций о сохранении природы и использовании природных ресурсов. Эколого-просветительская программа мероприятий насчитывает более 40 событий.

Любителей дикой природы заинтересует цикл тематических мероприятий, посвященных особо охраняемым природным территориям России, в рамках которого лучшие эксперты заповедной системы расскажут о природоохранной, научной и туристической деятельности заповедников и национальных парков страны.

«В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности - духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия», – подчеркнул президент международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» Андрей Сухинин.

Фестиваль пройдет с 15 октября по 20 ноября в Новой Третьяковке, по адресу: ул. Крымский Вал, 10. Посетить выставочные залы можно будет во вторник, среду и воскресенье с 10:00 до 18:00. А в четверг, пятницу и субботу с 10:00 до 21:00. Понедельник - выходной. Для пенсионеров, студентов высших учебных заведений, школьников и членов многодетных семей предусмотрены скидки на билеты. А для ряда льготников, в том числе участников боевых действий и инвалидов, вход бесплатный.