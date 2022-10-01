В школах Москвы начался новый сезон проекта «Урок с чемпионом»

В новом учебном году к проекту присоединятся спортсмен и тренер по вольной борьбе Давид Мусульбес и двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Елена Азарова.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В школах столицы начался новый сезон проекта «Урок с чемпионом». В его рамках именитые спортсмены проводят для ребят мастер-классы, рассказывают об особенностях своих спортивных дисциплин и делятся секретами эффективных тренировок.

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«“Урок с чемпионом” — уникальный проект, в котором сочетаются воспитательная и образовательная составляющие. За три учебных года в нем приняли участие более пяти тысяч школьников и студентов колледжей. Важный воспитательный эффект “Урока с чемпионом” заключается в том, что победители Олимпийских игр, мировых и европейских первенств знакомят детей со своими видами спорта, их особенностями, рассказывают о своих победах и о том, как их достигли, отвечают на вопросы, проводят мастер-классы. Все это лучшая мотивация для занятий физкультурой и посещения спортивных секций. А еще ребята на реальных примерах понимают, как важно ставить цели и стремиться к их достижению, открывают для себя новые страницы побед и рекордов спортивной истории нашей страны», — подчеркнул директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Первое занятие по традиции провел руководитель проекта — олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гандболу заслуженный мастер спорта России Денис Кривошлыков. Урок прошел в школе «Золотое сечение».

В этом учебном году школьников ждут встречи как с постоянными гостями проекта, так и новыми участниками. В школе № 2116 уже прошли уроки с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы по вольной борьбе заслуженным мастером спорта России, заслуженным тренером России Давидом Мусульбесом. В октябре о спортивных достижениях ребятам расскажет двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию заслуженный мастер спорта России Елена Азарова.

Проект «Урок с чемпионом» Московского центра «Патриот.Спорт» появился в 2019/2020 учебном году. К нему присоединилось уже более 100 столичных школ и колледжей.

«Проект “Урок с чемпионом” больше чем просто мастер-классы по видам спорта. Его главная цель — не обучить детей новым приемам и техникам, а сформировать стимул, потребность учиться самостоятельно, регул

аниматься физкультурой и спортом, укреплять тело и дух. Если ребенок по-настоящему захочет развиваться в этой сфере, приемы и технику он освоит уже с тренером в секции. “Урок с чемпионом” демонстрирует школьникам, каких результатов можно достичь, если гореть своим делом, прикладывать усилия и не сдаваться», — отметил руководитель проекта Денис Кривошлыков.

За все время существования проекта «Урок с чемпионом» участие в нем приняли 25 профессиональных спортсменов. Среди них олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка Европы по баскетболу, заслуженный мастер спорта СССР Ирина Сумникова, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкий атлетике, заслуженный мастер спорта России Ирина Привалова, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по волейболу, заслуженный мастер спорта России, посол школьного спорта Москвы Екатерина Гамова, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта России Вера Шиманская.

Проект «Урок с чемпионом» показывает ребятам, что на пути к победе любые сложности и препятствия можно преодолеть. Несколько мастер-классов провел двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках, восьмикратный чемпион России член сборной России, мастер спорта международного класса Николай Лукьянов. Энергия и сила духа известного паралимпийца доказали ребятам, что для достижения цели не может быть преград.