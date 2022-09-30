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36 минут назад

Прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации

ТАСС

Прокуратура Москвы организовала специальную горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации
Фото: риа новостириа новости

"В прокуратуре Москвы организована специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Горячая линия будет работать круглосуточно", - говорится в сообщении.

Звонить можно по многоканальному телефону 8 (495) 951-71-97 по будням с 09:00 до 18:00, в это же время можно воспользоваться телефоном 8 (495) 955-97-32. Также действует телефон дежурного прокурора 8 (495) 951-81-68, он будет работать с 18:00 до 09:00 и в нерабочие дни.

Ранее президент России Владимир Путин призвал генпрокурора РФ незамедлительно реагировать на сообщения о нарушениях в ходе частичной мобилизации. В ряде регионов созданы рабочие группы при военкоматах, целью которых является оказание гражданам необходимой помощи.

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