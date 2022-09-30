В Москве поддержат родственников мобилизованных

"С завтрашнего дня родственники призванных могут обратиться в специальный центр, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, на территории центра занятости "Моя карьера". Мы поможем при необходимости устроить детей в детские сады и школы, окажем адресную социальную помощь, определим нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, поможем найти работу", - написал мэр.