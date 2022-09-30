В Москве поддержат родственников мобилизованных

Cпециальный центр поддержки для родственников граждан, призванных по мобилизации в вооруженные силы РФ, появится в Москве. Об этом сообщил в пятницу в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"С завтрашнего дня родственники призванных могут обратиться в специальный центр, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, на территории центра занятости "Моя карьера". Мы поможем при необходимости устроить детей в детские сады и школы, окажем адресную социальную помощь, определим нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, поможем найти работу", - написал мэр.
Он подчеркнул, что власти Москвы не будут "дожидаться, пока к ним обратятся за помощью".
"В ближайшие дни организуем работу по проактивному предложению помощи семьям призванных на службу, будем на постоянном контакте. Им, как никому сейчас, нужна поддержка и от городских служб, и от москвичей", - написал Собянин.