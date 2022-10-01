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1 час назад

В Конькове построили многоквартирный дом по программе реновации

Вечерняя Москваиещё 7

В Конькове завершилось строительство многоквартирного дома на 156 квартир для участников программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 1 октября.

В Конькове построили многоквартирный дом по программе реновации
Фото: Андрей Никеричев / АГН МоскваАндрей Никеричев / АГН Москва

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что вместо снесенных старых домов в Конькове на данный момент возводится современный квартал со всей общеобязательной инфраструктурой.

— Одним из первых на данном участке будет сдаваться односекционный дом на 156 квартир. По результатам комплексной итоговой проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии здания проектной документации, и застройщик может собирать документы для его ввода в эксплуатацию, — отметил Войстратенко.

По стандартам первый этаж будет нежилым. Там организуют магазины, ателье и другие объекты бытовых и социальных услуг.

— Квартиры сдаются с улучшенной чистовой отделкой, которая соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы, — передает слова Войстратенко официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Таганском районе началось переселение участников программы реновации из пятиэтажек на Нижегородской улице в современный многоквартирный дом.

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