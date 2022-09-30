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1 час назад

Московский зоопарк изменит график работы с 1 октября

Москва24иещё 2

Московский зоопарк с 1 октября будет закрываться на час раньше в связи с сокращением светового дня. Об этом говорится в сообщении зоосада в телеграм-канале.

Московский зоопарк изменит график работы с 1 октября
Фото: Москва24Москва24

"Световой день стал короче, и мы вынуждены сократить время работы Московского зоопарка еще на один час. С 1 октября зайти в гости к нашим обитателям можно будет с 09:00 до 18:00", – говорится в сообщении.

Уточняется, что посетители смогут войти на территорию до 17:00.

Ранее в Московском зоопарке стартовала акция по сбору тыкв, кукурузы, подсолнухов, дубовых листьев и желудей для животных. Принять в ней участие можно до конца ноября.

Отмечалось, что сбор осуществляется в специальном пункте, который будет расположен на служебном входе в зоопарк по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103. В пресс-службе зоосада пояснили, что тыквы и другие подарки послужат для обогащения среды обитания животных.

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