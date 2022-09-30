Москва стала лидером по количеству лучших практик для тиражирования

Специалисты признали Москву лидером по количеству практик для тиражирования в регионах, в тройку лучших входят также Челябинская и Московская области. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

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"Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России рекомендовали к массовому тиражированию в регионах 82 практики, размещенные на платформе АСИ "Смартека". <...> Все отобранные практики уже показали значимые социально-экономические эффекты в регионах. Лидерами по количеству одобренных практик являются Москва, Челябинская и Московская области, а также Республика Башкортостан", - сказали в пресс-службе.

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Как отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, Москва стала лидером по количеству одобренных практик - в перечне представлено 17 уникальных разработок города и две практики, реализованные столицей совместно c другими регионами России - Московской областью и Республикой Татарстан. Больше всего московских проектов представлено в категории регионального и муниципального управления - здесь собрано восемь практик Москвы, или почти каждая третья практика в этой категории. Это является показательным, так как именно благодаря эффективному государственному управлению на всех уровнях Москве удается достичь высоких результатах во всех сферах развития города - финансово-экономической, социальной, транспортной и других.

"Важно, что в число рекомендованных практик вошел уникальный опыт Москвы по созданию Многофункционального миграционного центра, который находится в ведении департамента экономической политики и развития города. Сегодня в миграционном центре ведется работа по принципу "одного окна" с трудовыми мигрантами не только Москвы, но и Московской области, им доступен весь комплекс услуг, необходимых для оформления патента на трудовую деятельность. Мы всегда готовы оказать консультационную поддержку всем регионам, которые будут внедрять у себя наши практики", - подчеркнула она.

Платформа АСИ "Смартека" с 2019 года агрегирует лучший опыт регионов, также на платформе создана инфраструктура по тиражированию практик. Авторы реализованных проектов с доказанной эффективностью могут заполнить практику на платформе и дождаться оценки экспертов. После этого практика становится доступной для тиражирования: представители субъектов могут выбрать ее на "Смартеке" и получить наставника в виде автора проекта.