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20 минут назад

В новом корпусе Третьяковской галереи построят большой световой атриум

Москва24иещё 3

В новом корпусе Третьяковской галереи построят большой световой атриум с панорамным видом, сообщает портал мэра и правительства столицы. Работы завершатся в 2024 году.

В новом корпусе Третьяковской галереи построят большой световой атриум
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба "Единого заказчика" в сфере строительства портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба "Единого заказчика" в сфере строительства

Площадь галереи превысит 2,7 тысячи квадратных метров. Особенностью архитектурного решения выбран зенитный фонарь, образующий большой световой атриум нового корпуса галереи.

Строители приступили к работам по остеклению атриума. Зенитный фонарь усилит естественное солнечное освещение, что позволит экономить электричество. Его конструкция будет открывать для посетителей панорамный вид на Кадашевскую набережную.

Сейчас специалисты проводят отделочные и электромонтажные работы, а также приступили к монтажу систем отопления. Затем они установят новейшее мультимедийное оборудование и отделают фасады нового корпуса со стороны Большого Толмачевского переулка.

Со стороны Кадашевской набережной и Лаврушинского переулка уже установили архитектурную подсветку. Снаружи здание украсили репродукциями живописных работ Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского и других известных русских художников.

Всего разместят 34 картины в широких рамах. Внутри оборудуют экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив.

Новый корпус откроют для жителей и гостей столицы в 2024 году.

Ранее сообщалось, что реконструкция здания Третьяковской галереи на улице Крымский Вал может завершиться в 2026 году. Проект реконструкции разработал голландский архитектор Рем Колхас. Он предполагает значительную перепланировку здания и благоустройство внутреннего двора.

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