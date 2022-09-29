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38 минут назад

В Кремлевском дворце 5 октября пройдет концерт в честь Дня учителя

ТАССиещё 1

Концерт, приуроченный ко Дню учителя, пройдет 5 октября в Государственном Кремлевском дворце, сообщила в четверг пресс-служба Минпросвещения.

В Кремлевском дворце состоится концерт в честь Дня учителя
Фото: риа новостириа новости

"5 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт для педагогов, приуроченный к Всероссийскому дню учителя", - говорится в сообщении.

На сцене дворца выступят Лев Лещенко, Валерия, Игорь Бутман, Зара, Екатерина Гусева, Сергей Мазаев, Ваня Дмитриенко. Концерт состоит из песен школьного репертуара в оригинальном звучании. Участие также примут талантливые учителя России.

В рамках мероприятия пройдет награждение лауреатов конкурсов профессионального мастерства, в том числе состязания для педагогов "Учитель года России".

Новости Москвы,Сергей Мазаев,Лев Лещенко,Игорь Бутман,Екатерина Гусева,Минпросвещения России,
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