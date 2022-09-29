В Кремлевском дворце состоится концерт в честь Дня учителя

Концерт, приуроченный ко Дню учителя, пройдет 5 октября в Государственном Кремлевском дворце, сообщила в четверг пресс-служба Минпросвещения.
"5 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт для педагогов, приуроченный к Всероссийскому дню учителя", - говорится в сообщении.
На сцене дворца выступят Лев Лещенко, Валерия, Игорь Бутман, Зара, Екатерина Гусева, Сергей Мазаев, Ваня Дмитриенко. Концерт состоит из песен школьного репертуара в оригинальном звучании. Участие также примут талантливые учителя России.
В рамках мероприятия пройдет награждение лауреатов конкурсов профессионального мастерства, в том числе состязания для педагогов "Учитель года России".