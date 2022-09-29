В Кремлевском дворце состоится концерт в честь Дня учителя

Концерт, приуроченный ко Дню учителя, пройдет 5 октября в Государственном Кремлевском дворце, сообщила в четверг пресс-служба Минпросвещения .

"5 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт для педагогов, приуроченный к Всероссийскому дню учителя", - говорится в сообщении.

На сцене дворца выступят Лев Лещенко , Валерия, Игорь Бутман , Зара, Екатерина Гусева , Сергей Мазаев , Ваня Дмитриенко. Концерт состоит из песен школьного репертуара в оригинальном звучании. Участие также примут талантливые учителя России.

В рамках мероприятия пройдет награждение лауреатов конкурсов профессионального мастерства, в том числе состязания для педагогов "Учитель года России".