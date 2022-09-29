Территорию Боткинской больницы благоустроят

Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории городской клинической больницы (ГКБ) имени С. П. Боткина готов почти на 70 %. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству навесного вентилируемого фасада. Выполняются работы по монтажу инженерного оборудования, устройству внутренних инженерных сетей, чистовой отделке здания. Приступили к благоустройству территории», — сказал Андрей Бочкарёв.

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По словам заместителя Мэра, общая строительная готовность объекта оценивается почти в 70 %. Завершить работы планируется в начале следующего года.

«Пациентов будут доставлять не только на скорых, но и на вертолетах — посадочную площадку оборудуют прямо на крыше комплекса. Для въезда машин скорой помощи будет организован въездной отапливаемый тамбур, который рассчитан на одновременный заезд четырех машин, при чрезвычайной ситуации возможен подъезд шести автомобилей», — уточнил Андрей Бочкарёв.

Глава Строительного комплекса добавил, что для удобства врачей и пациентов проектом предусмотрено устройство отапливаемых переходов во все корпуса. Данное решение позволит перемещаться врачам и пациентам между корпусами без выхода на улицу, а также связать больничные корпуса в единую больничную сеть.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что скоропомощной стационарный комплекс общей площадью порядка 16 тысяч квадратных метров будет включать в себя пять функциональных этажей и два технических этажа.

«В здании разместятся диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация на 12 коек. Комплекс будет оснащен 1300 наименованиями современного медицинского оборудования», — проинформировал Рафик Загрутдинов.