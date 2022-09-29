В Москве наказали сотни тысяч автомобилистов

Более 607 тыс. нарушений правил использования мобильного телефона водителями за рулем выявлено за восемь месяцев текущего года в Москве, большинство из них - благодаря дорожным камерам. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.