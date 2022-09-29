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1 час назад

В Москве с начала года выявили 607 тыс. нарушений правил использования телефона за рулем

ТАССиещё 2

Более 607 тыс. нарушений правил использования мобильного телефона водителями за рулем выявлено за восемь месяцев текущего года в Москве, большинство из них - благодаря дорожным камерам. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В Москве наказали сотни тысяч автомобилистов
Фото: риа новостириа новости

"За восемь месяцев 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции столицы выявлено 607 673 нарушения, связанных с использованием мобильного телефона водителем за рулем, при этом 607 075 нарушений выявлено с помощью комплексов фото-видео-фиксации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ГИБДД напомнили, что ответственность за нарушение правил пользования телефоном водителем машины предусмотрена статьей 12.36.1. КоАП РФ, размер штрафа составляет 1,5 тыс. рублей.

Новости Москвы,ГИБДД,
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