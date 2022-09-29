В Москве наказали сотни тысяч автомобилистов

Более 607 тыс. нарушений правил использования мобильного телефона водителями за рулем выявлено за восемь месяцев текущего года в Москве, большинство из них - благодаря дорожным камерам. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"За восемь месяцев 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции столицы выявлено 607 673 нарушения, связанных с использованием мобильного телефона водителем за рулем, при этом 607 075 нарушений выявлено с помощью комплексов фото-видео-фиксации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ГИБДД напомнили, что ответственность за нарушение правил пользования телефоном водителем машины предусмотрена статьей 12.36.1. КоАП РФ, размер штрафа составляет 1,5 тыс. рублей.