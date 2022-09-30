Московский общественный транспорт начали готовить к зиме

«Ежегодно с приходом осени Московский транспорт начинает масштабную подготовку инфраструктуры холодам. Сергей Собянин поручил обеспечивать комфортные поездки. Сейчас сотрудники метрополитена проводят проверку и обслуживание систем, которые будут задействованы в бесперебойном поддержании необходимой температуры зимой, а также возвращают в вестибюли около 5 тысяч вторых дверей», — рассказал Ликсутов.