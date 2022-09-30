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1 час назад

Московский общественный транспорт начали готовить к зиме

runews24.ruиещё 2

В Москве начали подготовку общественного транспорта к зимнему сезону. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Московский общественный транспорт начали готовить к зиме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ежегодно с приходом осени Московский транспорт начинает масштабную подготовку инфраструктуры холодам. Сергей Собянин поручил обеспечивать комфортные поездки. Сейчас сотрудники метрополитена проводят проверку и обслуживание систем, которые будут задействованы в бесперебойном поддержании необходимой температуры зимой, а также возвращают в вестибюли около 5 тысяч вторых дверей», — рассказал Ликсутов.

Кроме этого, к зимнему сезону подготовят 6 тыс. автобусов и 1 тыс. электробусов. Специалисты проверят работу всех систем, остекление, уплотнители и обогрев внутри салона.

Напомним, что в Москве заработала единая служба управления наземным транспортом, которая отслеживает работу городских маршрутов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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