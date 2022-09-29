В Дмитровском районе Москвы построили bmx-велодром

Завершены строительные работы по возведению bmx-велодрома в Дмитровском районе Москвы . Разрешение на ввод уже получено.

«Организована новая трасса для BMX-рейсинга длиной около 200 метров, предусматривающая устройство трех виражей с подпорными стенами высотой до трех метров», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов .

В покрытии использовался асфальтобетон, еще четыре участка построено с покрытием из теннисита. Возведены искусственные препятствия, которые подойдут для спортсменов разного уровня. Все работы выполнялись в соответствии с международными стандартами USI. Также строители реконструировали административно-бытовой корпус со стартовой горой, устроен пост круглосуточной охраны. Велодром расположен на территории «Спортивная школа олимпийского резерва «Нагорная».