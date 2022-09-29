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1 час назад

В Дмитровском районе Москвы построили bmx-велодром

Национальная Служба Новостейиещё 1

Завершены строительные работы по возведению bmx-велодрома в Дмитровском районе Москвы. Разрешение на ввод уже получено.

В Дмитровском районе Москвы построили bmx-велодром
Фото: Департамент строительства МосквыДепартамент строительства Москвы

«Организована новая трасса для BMX-рейсинга длиной около 200 метров, предусматривающая устройство трех виражей с подпорными стенами высотой до трех метров», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В покрытии использовался асфальтобетон, еще четыре участка построено с покрытием из теннисита. Возведены искусственные препятствия, которые подойдут для спортсменов разного уровня. Все работы выполнялись в соответствии с международными стандартами USI. Также строители реконструировали административно-бытовой корпус со стартовой горой, устроен пост круглосуточной охраны. Велодром расположен на территории «Спортивная школа олимпийского резерва «Нагорная».

Департамента строительства Москвы сообщает, что на bmx-велодроме смогут одновременно заниматься 16 спортсменов. Здесь планируют устраивать районные соревнования.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина проект был реализован нами в сжатые сроки», - добавил Рафик Загрутдинов.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Сергей Собянин,
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