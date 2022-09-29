Мавзолей Ленина закроют для посетителей 29 и 30 сентября

Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии для посетителей Мавзолея Ленина на два дня из-за "государственных мероприятий".
"29 и 30 сентября 2022 года в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - сообщил в четверг отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.
Ранее сообщалось, что, по данным источников ТАСС, на Красной площади 30 сентября планируется митинг-концерт в поддержку итогов референдумов, состоявшихся в республиках Донбасса и на освобожденных территориях.