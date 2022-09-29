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1 час назад

Прием заявок на участие в конкурсе Recycling Tech 2022 стартовал в Москве

Вечерняя Москваиещё 2

Московский инновационный кластер открыл прием заявок на участие в конкурсе Recycling Tech 2022, где участники смогут представить инновационные решения с перспективой на импортозамещение. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 29 сентября.

В Москве стартовал прием заявок на участие в конкурсе Recycling Tech 2022
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В этом году в рамках Recycling Tech 2022 высокотехнологические стартапы представят свои решения ключевым игрокам на рынке переработки отходов, смогут получить экспертную оценку своих проектов и в перспективе внедрить их в корпорации, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Принять участие в конкурсе смогут разработчики с готовым продуктом, прототипом, команды с минимально жизнеспособным проектом и изобретатели. В процессе отбора будет выбрано 250 проектов. Лучшие из них определят в конце ноября с помощью жюри. Подать заявку можно на цифровой платформе i.moscow до 25 октября, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице стартовал ежегодный студенческий конкурс, реализуемый в рамках молодежного форума «Наследие». Учащимся предстоит разработать проект реставрации усадьбы Виноградово.

Новости Москвы,Алексей Фурсин,Правительство Москвы,
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