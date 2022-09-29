Московские трамваи стали удобнее

Москвичам рассказали о нововведениях, которые призваны улучшить опыт от проезда в столичной сети трамваев. Об этом сообщается в материале портала мэра и правительства столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Так, на Волоколамском шоссе завершилось строительство новых приподнятых платформ для трамвайных остановок. 12 таких платформ разместили на выделенной линии от улицы Алабяна до канала имени Москвы.

Видео дня

Обновленными платформами пользуются пассажиры шести маршрутов: № 6, 15, 23, 28, 30 и 31. На таких остановках высота пола соответствует уровню пола трамвайного вагона.

"Приподнятые платформы помогают повысить комфорт, а также скорость высадки и посадки пассажиров – именно поэтому мы включаем их в программы благоустройства улиц. Мы планируем, что по итогам года будет обустроено не меньше 50 таких удобных платформ", – заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Безопасность и скорость движения трамваев планируется дополнительно обеспечивать за счет бордюрного ограждения, который не позволит водителям выезжать на пути. Кроме того, такая мера позволит увеличить скорость движения трамваев.

На данный момент подобное разграничение начали устанавливать в Ростокинском проезде в ВАО. В скором времени аналогичные меры реализуют на улице Свободы в СЗАО, а также на Лесной, Абельмановской, Красноказарменной улицах, Серпуховском Валу и некоторых других дорожных участках.

По словам Ликсутова, физическое обособление путей является эффективной мировой практикой, которая позволяет добавить скорости, комфорта и стабильности в пассажирские поездки.

Кроме того, в Москве продолжается программа капитального ремонта и благоустройства трамвайных путей. Основные работы идут в районах Останкинский, Тушино, Строгино и Перово. Одна из ключевых мер – укладка бесшовных рельсов для снижения шума от проезда трамваев.

Одновременно с этим в столице идет обновление трамвайного парка. В 2022 году городу поставили 43 трехсеционных низкопольных вагона, которые поступили в ведение Краснопресненского трамвайного депо. Здесь не осталось старых трамваев, равно как в депо имени Баумана, депо имени Русакова и Октябрьском депо.

С 2017 года в Москву поступило более 500 трамваев российского производства – 464 трехсекционных трамвая "Витязь" (они рассчитаны на перевозку до 260 человек) и 40 односекционных вагонов.