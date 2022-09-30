В Москве перекроют центральные улицы и набережные

Ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения в пятницу, 30 сентября, об этом информирует департамент транспорта столицы.

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Власти намерены временно перекрыть для движения центральные улицы и набережные. Также проживающих в столице просят отказаться от поездок на личных авто в центр города, заранее запланировать маршрут и обращать внимание на знаки.

С 6.00 утра будет перекрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая; на набережных: Кремлевской, Москворецкой, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск.

С 10.00 будет запрещено автомобильное движение на Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережных, Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде и в Фалеевском переулке.

С 13.00 будет закрою движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной.